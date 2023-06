TOSTO A RFV, Sottil non lo cederei. Pierozzi molto duttile

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", l'ex difensore della Fiorentina Vittorio Tosto sulla questione rinnovo di Gaetano Castrovilli: "Le partite economiche difficilmente all'inizio sono vicine. L'obiettivo principale della Fiorentina è quello di valorizzare il valore del calciatore che per il momento è inespresso. Il rischio poi è che se raggiunge la definitiva maturità da altre parti ti mangi le mani e sarebbe un peccato".

Su Sottil: "E' tanto tempo che dico che lui potrebbe fare un percorso alla Federico Chiesa. Lo conosco benissimo, lui è forte e ancora non ha espresso il proprio potenziale. Io non lo lascerei partire, neanche come una contropartita".

Su Pierozzi: "Potrebbe giocare anche nei tre davanti, ha gamba e attacca molto bene la porta. Ha inserimento e freddezza".

Su Dia: "Difficilmente la Salernitana lo farà partire, se non per una cifra importante. Magari la Fiorentina riuscisse a prendere un giocatore come lui, sarebbe un grande colpo".