TOSSANI A RFV, Nico deve essere più coinvolto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per analizzare Fiorentina-Lecce, gara terminata sul 2-2, nel day-after su Radio FirenzeViola ha preso la parola il match-analyst Michele Tossani, che ha commentato così il pari del Franchi: "Qui siamo ancora a livello di calcio d'agosto. Io penso che prima della sesta o settima giornata non potremo vedere le potenzialità delle squadre, altrimenti se ci basiamo su questa settimana la Lazio dovrebbe lottare per la salvezza e non sarà così.

Ho sentito tante critiche alla fase difensiva della Fiorentina e alla linea alta voluta da Italiano, ma il primo gol lo ha subito quando la palla ce l'aveva tra i piedi. Non è solo l'atteggiamento, anche se Italiano ha le sue colpe visto che sta dimostrando di puntare forte su alcuni giocatori e non su altri. Questo potrebbe essere un problema nella malaugurata ipotesi la Fiorentina uscisse dalla Conference, quando si potrebbe trovare a gestire una rosa molto lunga.

Come ha visto la fase offensiva?

"Beltran l'ho visto molto bene, in coppia con Gonzalez potrebbe fare molto bene. Poi anche su Nicolas Gonzalez posso dire che ha fatto molto bene, ma quando vado a vedere i dati post-partita mi aspetto che abbia più tocchi di palla; è il giocatore più forte della squadra e secondo me, in potenza, uno dei migliori del campionato. Non importa da dove parta in campo, deve essere più coinvolto e toccare più palloni.

Gonzalez-Nzola-Beltran, questo tridente può giocare insieme?

"Per me è un tridente fattibile, anche e soprattutto quando le squadre verranno a Firenze per difendersi. Questo trio, se ben assortito, può scardinare diverse difese".



Vranckx come sostituto di Arthur per far rifiatare il brasiliano?

Arthur è una mezz'ala di possesso e di palleggio, con le debite proporzioni può essere quello che è stato Brozovic per l'Inter. Secondo me Vranckx non è un cattivo giocatore e potrebbe giocare bene con Arthur".