T. STYNES A RFV, Ecco perché il Lech è "fastidioso"

Il giornalista di Viola Nation, Trevor Stynes, esperto di calcio polacco e tifoso viola, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole partendo proprio dalla squadra polacca: "Sono come la Fiorentina, in Europa vanno benissimo, ma fanno un po’ più di fatica in campionato. Sembra che stiano puntando sulla Conference”.

Secondo lei è un 50 e 50 questa qualificazione?

“La Fiorentina forse è un po' più favorita, però anche loro sono arrivati qua e vanno rispettati. Sarà difficile domani sera, perché in casa, in Europa, non hanno mai perso. Sarà difficile fare goal”.

Sullo stadio Miejski: “Hanno un tifo caldissimo. In Polonia, in generale, i tifosi fanno delle belle coreografie. Sarà una bolgia, i biglietti sono finiti in poco tempo”.

Cosa si aspetta dalla Fiorentina?

“Arrivare in semifinale sarebbe veramente importante. La partita con lo Spezia è stato un piccolo incidente, ma prima o poi doveva arrivare, non possono vincere sempre. Forse meglio aver pareggiato in campionato. Gli obiettivi principali sono le due coppe”.

La differenza tra la Fiorentina di adesso e quella di inizio stagione?

“Sicuramente la continuità, prima la squadra non andava. Adesso, forse anche dopo le critiche dei tifosi, si sono ripresi tutti insieme, con il mister, e sembra infatti un’altra squadra”.

I giocatori più pericolosi del Lech?

“Ishak e Skoras sicuramente sono i più forti. Poi c’è un giovane a centrocampo interessante, Filip Marchwinski, cercato in passato anche dall’Inter, che secondo me potrebbe approdare in Serie A”.

La Fiorentina su chi dovrebbe puntare?

“Io punterei sui giocatori più veloci, Nico e Ikone, perché la difesa loro, è forte, ma è lenta. Anche Salamon è un buon giocatore ma è un po’ lento”.

In Polonia che sensazioni ha visto riguardo al sorteggio?

“Hanno rispetto della Fiorentina perché è una squadra di Serie A. Però pensano di poter passare il turno”.

Sulla tifoseria: “Spero non ci siano problemi con i tifosi della Fiorentina”.