T. CORSI A RFV, Perché darei Amrabat anche in prestito

© foto di Federico De Luca

Tito Corsi a Radio Firenze Viola

L'ex dirigente Tito Corsi ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, nel corso di 'Viola Amore Mio'. Queste le sue parole: "La Fiorentina secondo me ha fatto una buona squadra, c'è solo da vedere cosa faranno. La vicenda Amrabat è delicata ma io penso che a questo punto la società potrebbe aprire al prestito per liberarsi innanzitutto di un peso, poi in una squadra forte verrebbe valorizzato. C'è il problema del rinnovo del contratto ma con l'opzione si può imbastire. In una squadra come lo United, per esempio, avrebbe una vetrina importante".

Nzola-Beltran meglio dell'anno scorso?

"Nzola conosce già l'allenatore che se lo ha consigliato vuol dire che crede in lui. Secondo me Cabral non ha fatto malissimo e se l'ha chiamato il Benfica una riflessione andrebbe fatta. La soluzione Beltran va ancora valutata. La situazione è un po' fluida, forse ne avrei preso solo uno... Ma come sempre, dico che bisogna essere dentro alle cose per capirle veramente".

Cosa si aspetta dalla fine del mercato?

"Di sicuro non iniziano delle trattative ora ma potrebbero chiudere un affare che già hanno imbastito nelle scorse settimane".

