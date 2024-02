T. CORSI A RFV, Jack non è sereno. Serve chiarezza

FirenzeViola.it

Tito Corsi a Radio FirenzeViola

Tito Corsi, ex direttore generale della viola (dal 1980 al 1985), è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola a proposito della contorta situazione contrattuale di Bonaventura e sulle ambizioni societarie.

La Fiorentina ha sbagliato nella gestione del "caso" Bonaventura?: "Lui non ha ancora raggiunto il 70% delle presenze quindi non è ancora scattato il riscatto, il problema non sono le prestazione del calciatore anzi, è fondamentale. Il problema è la stesura del contratto. Il ragazzo ad ora non è sereno, è normale che sia così. Le situazioni esterne sicuramente stanno incidendo sulle prestazioni sportive.

Sul corteggiamento della Juve: "E' chiaro che un calciatore giunto a quel punto della carriera prenda fortemente in considerazione l'interessamento della Juventus. Un'offerta dalla durata di un anno e mezzo con la possibilità di lottare per lo scudetto, è difficile da ignorare."

E' stato un errore non tentare l'assalto a Baldanzi: "Quì va fatto un discorso di caratteristiche di gioco, Baldanzi poteva giocare al posto di Bonaventura? Le caratteristiche sarebbero state le medesime? Sarebbe stato tutto da vedere e dimostrare. La Roma ha investito su un giovane di prospettiva, la Fiorentina credo che avesse bisogno di un profilo più esperto da inserire in rosa.

