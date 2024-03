T. CORSI A RFV, Con Italiano la Fiorentina è in crescita continua

FirenzeViola.it

Tito Corsi a Radio FirenzeViola

Tito Corsi, ex direttore generale della viola (dal 1980 al 1985), è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per fare il punto sul momento della Fiorentina: "Effettivamente quella contro la Roma può essere considerata una sconfitta. Purtroppo nel calcio queste sono situazioni che succedono. La Roma veniva da un periodo positivo, sia per gioco che per risultati e la prova della Fiorentina è stata comunque positiva. Non è giusto dare colpe a qualcuno perché, ripeto, la Fiorentina ha fatto una grande partita".

Come giudica il momento dei viola?

"La Fiorentina è in crescita. Da quando c'è Italiano arrivano risultati e il gioco è sempre migliore".

Confermerebbe Italiano quindi?

"Secondo me Italiano ha portato la squadra a un livello più alto rispetto a quello in cui era quando l'ha presa in mano. Poi ha i suoi difetti, ma per poter giudicare le situazioni reali e quindi anche le decisioni prese dovremmo conoscere tutto da dentro, non so quale sia il rapporto tra lui e la dirigenza".



Come vedrebbe invece Maurizio Sarri sulla panchina della Fiorentina?

"Sarri è un ottimo allenatore, abituato anche a calcare palcoscenici più importanti rispetto a quello di Firenze. Però ha i suoi problemi e l'abbiamo visto con la Lazio, in alcune sue visioni del calcio e delle partite è difficile che possa cambiare idea. Ha pregi e difetti, di certo non è un allenatore perfetto".