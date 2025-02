Su Radio FirenzeViola c'è Palla al Centro: due ore con Tommaso Loreto e Luca Calamai

Giornata speciale oggi per Radio Firenzeviola che sarà in diretta 17 ore per seguire l'intera giornata di calciomercato fino al gong delle 24, quando le trattative finiranno. Adesso, dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di Lady Radio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 alle 18:00 in studio ci saranno Niccolò Righi e Alessandro Di Nardo per "I tempi supplementari". Alle 18:00 poi spazio a Giacomo Galassi e Sauro Fattori fino alle 20:00. Poi, fino alle 22 in conduzione Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato e dalle 22 fino al gong Tommaso Loreto e Andrea Giannattasio. Il tutto con i collegamenti costanti da Milano con Pietro Lazzerini e Niccolò Santi.

