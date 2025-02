RFV Stefano Capozucca: "Tifo viola meriterebbe la Champions. Gud? Campo unico giudice"

vedi letture

Stefano Capozucca, ex dirigente tra le altre anche di Genoa e Ternana, è intervenuto a Radio FirenzeViola. Queste le sue parole a partire da un giudizio sull'operato di Palladino e sulla discontinuità della squadra viola: "Parto dal presupposto che il nostro campionato è difficile, si può vincere con tutti e perdere con tutti. Il Como anche se è una neopromossa esprime un grande calcio. Normale che i tifosi dopo aver vinto 3-0 contro l'Inter si aspettavano un risultato importante anche contro il Como. Questo però è il calcio. Come non si deve esaltare la Fiorentina dopo quella vittoria contro i nerazzurri, che ci poteva stare, ci può stare anche la sconfitta contro i lariani".

La Fiorentina ha fatto la scelta giusta con Gudmundsson?

"A dare un giudizio finale è sempre il campo. A priori ha fatto una buona scelta perché l'anno scorso è stato uno degli artefici principali della salvezza del Genoa. Era un giocatore ambito. E' stato un acquisto che tutti hanno apprezzato. Il giudice però è solo il campo".

Da direttore criticare pubblicamente la squadra dopo una partita può essere utile?

"Bisogna vedere da dove arriva questo discorso. Pradè se fa queste cose avrà un motivo. Di solito è restio a fare certi discorsi e quindi se lo fa ci saranno delle problematiche che non conosco. Io sono sempre dell'idea di risolvere i problemi tra le quattro mura però ripeto se Pradé fa queste dichiarazioni c'è sicuramente un motivo".

Come dovrebbero accogliere i tifosi un'altra qualificazione alla Conference League?

"Per la Fiorentina l'importante è essere in Europa. La società si è consolidata anche a livello internazionale. Normale che l'ambizione è quella di essere in Champions però la concorrenza è tanta. L'Atalanta partecipa costantemente a questa competizione. Poi ci sono Lazio, Milan, Juventus, Napoli, Roma. Il pubblico fiorentino meriterebbe questo palcoscenico ma non è facile. Il livello di competizione è alto".