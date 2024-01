SPECIALE A RFV, Sul mercato investirei: target vicino

Il giornalista Luca Speciale è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante le trasmissione "Palla al centro".

Ecco le sue parole in vista della partita di domani in Supercoppa: "Del Napoli mi spaventa che abbia toccato il fondo, con una scintilla d'orgoglio potrebbe rialzarsi. La Fiorentina comunque può vincere nuovamente con il Napoli, però da tempo nell'ultimo mese ha portato a casa risultati senza meritare più dell'avversario. Ora la squadra è più stanca ma pratica, meno bella. Forse era meglio prima quando perdeva con le grandi squadre facendo però grandi prestazioni e sfiorando la conquista di punti pesanti. Nelle scorse partite vinte di misura non mi era piaciuta la prestazione e spesso il risultato di 1-0 non descrive la partita. Sono soddisfatto del pareggio con l'Udinese perché vedendo lo stato di forma dei viola poteva arrivare anche una sconfitta. Ho molta fiducia in Beltran, che sta migliorando e segnando, e Parisi perché ha rabbia e voglia, mi piacciono tutti quelli come Ranieri che ci tengono e lottano, si arrabbiano e non si abbattono per la stanchezza. Ho paura che la Fiorentina sul mercato stia pertendo tempo, quest'anno poteva essere l'anno giusto per continuare un ottimo campionato. Riguardo il mercato, anche se c'è sempre del rischio, bisognerebbe anticipare la cifra da spendere dato che il target quest'anno è alla portata e i soldi investiti in questo caso tornerebbero sicuramente".