SPECIALE A RFV, Ieri amaro in bocca. Avrei messo Beltran

Luca Speciale a Radio Firenze Viola

Il giornalista di La7 Luca Speciale è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Il bicchiere è mezzo, nè pieno nè vuoto. L'amaro in bocca c'è effettivamente perché se vuoi fare il salto di qualità queste partite le devi vincere. La Fiorentina non riusciva all'inizio ad arginare Dybala, poi dalla sua uscita la gara è cambiata e i viola poi dovevano vincerla. Non ho compreso la sostituzione di Bonaventura e nemmeno l'entrata di Maxime Lopez. Io avrei inserito Beltran, che sicuramente non è il suo tipo di attaccante ma ci si può lavorare come su tutti i giocatori. Indubbio che con Italiano la Fiorentina sia migliorata però anche lui ad oggi deve migliorare in certe situazioni. Contro le sei grandi del campionato i viola hanno fatto solo quattro punti e visto come sono andate le partite sono pochi".

Questa proprietà ha l'ambizione di provare a vincere qualcosa?

"Tutto è a portata di mano. Tutte le candidate alla Champions stanno procedendo a rilento. Non so se la società è pronta per arrivare tra le prime quattro con un mercato adeguato. Forse la Fiorentina ha speso male alcuni milioni. I viola devono prendere i giocatori adatti ad un certo tipo di gioco, giocatori che hanno già fatto in carriera certe cose".

