SPECIALE A RFV, Difficile sostituire Barone. Credo in Pradè

Luca Speciale a Radio FirenzeViola

Il giornalista di La7 Luca Speciale è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina, a partire dalla decisione di Commisso di rimanere a Firenze. Queste le sue parole: "Immaginavo che lui sarebbe, ovviamente venuto, ma poi anche rimasto. Lui vive la Fiorentina sicuramente da manager, ma anche da padre di famiglia e in questo momento torna dalla sua creatura con l'esperienza dell'uomo che troverà la soluzione. Si parla di una persona che da un garage ha costruito un'azienda che fattura miliardi, quindi mi sento in buone mani. So che troverà la soluzione a lui più gradita ma anche più adatta al momento. Perde l'uomo che aveva il mazzo con tutte le chiavi. È una figura difficilmente sostituibile perché non credo che Commisso abbia un'altra persona di cui si fida completamente e alla quale riconosce queste capacità. Per Commisso ovviamente Barone aveva qualità in tutti i settori dove era chiamato ad agire. Magari metterà più persone dedicate ai singoli ruoli. Credo che questo sia il grande momento in cui le persone che hanno lavorato con Barone possano tirare fuori tutto quello che possano dare. Mi riferisco ad esempio a Pradé che a Roma mi ricordo gestì molto bene la situazione dopo Sensi. Io credo in Pradè. Ma tutti penso debbano dare qualcosa in più per coprire l'emergenza. Poi magari Commisso metterà una figura di fiducia e controllo, anche per gestire il legame con gli Stati Uniti".

