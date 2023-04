SPECIALE A RFV, Cremonese? La Viola la spegnerà subito

Luca Speciale, giornalista di TG la 7, ha parlato oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al Centro: "L'asse Salvini-Renzi hanno ribadito che il governo non finanzierà lo stadio.Tra l'altro questo è anche un argomento che può essere utilizzato anche in politica per avere più consensi "Usiamoli per le scuole per le strutture pubbliche...".

Commisso è tornato in città ma non penso che voglia fare dei passi indietro rispetto al suo pensiero riguardanti lo stadio. Che ne pensa?

"La situazione per un uomo come lui porta ad uno scoraggiamento. Questi soldi devono essere trovati con i bandi. L’operazione ora si complica, i soldi dell'Unione Europea erano un'illusione favolosa. Quei soldi erano protetti da Nazioni che nemmeno te li volevano dare. È difficile spiegare l'arte, questa è una cosa molta italiana, loro in genere li buttano giù e li rifanno. Infatti noi ad impianti sportivi siamo un Paese disastrato, anche perché abbiamo altre priorità e altre urgenze".

L'Italia si è candidata per euro 2032, ma è fra 9 anni, continueremo con questi stadi per così tanto tempo?

"Noi stiamo chiedendo di fare una manifestazione dando per sicuro che non ci sia il vecchio Franchi ma lo stadio nuovo. Questa rappresenta anche una speranza perché il governo non vuole perdere quel tipo di candidatura".

Parlando di Fiorentina, contro il Monza e il Poznan non sono state due prestazioni brillanti.

"Siamo stanchi nelle gambe, la testa si appanna e si volge verso impegni più importanti. Penso che domani sera la Fiorentina non sarà quella di Monza mentalmente, ma sulle gambe magari un po' possono subire. A Monza l'avevi chiusa dopo pochi minuti,dovevi avere un atteggiamento difensivo, più conservatore".

La Viola va in affanno se deve gestire la partita.

"Va in affanno perché gioca sempre per vincere, per fare gol, non saremmo in grado di mettere il pullman davanti all'area. La Fiorentina si è fatta recuperare, con la testa era già a domani. Domani inoltre ballano molti soldi, quelli di Riyadh: è un'opportunità che non capita sempre, non devi nemmeno vincere la coppa. Penso e mi augurio che la Viola spenga subito la cremonese".

C'è ancora l'ipotesi che la Juve sia esclusa dalle competizioni europee, lei crede di poter arrivare in Europa anche tramite il campionato?

"Secondo me l'abbiamo compromesso a Monza. Bisogna fare una scelta, senno c'è il rischio che non fai bene nulla. Io avrei fatto ancora più turnover rispetto ad Italiano a Monza: ti devi dare delle priorità ed è normale che la priorità sia giocare due finali. Se vuoi arrivare ottavo ci devi arrivare con i giocatori che devono mettersi in vista, devono arrivarci con i giocatori di riserva. Ora arriva il caldo, questo è il periodo in cui tantissime squadre si rovinarono come la squadra di Montella che poi perse in Europa e in Coppa Italia".