SORRENTINO (UNIFI) A RFV, ACF è un soggetto politico

Ascolta l'audio

Carlo Sorrentino a Radio FirenzeViola

Il Presidente del Corso di Laurea in Scienze Politiche dell'Università di Firenze Carlo Sorrentino ha parlato a Radio FirenzeViola durante il Social Club. Queste le sue parole sul rapporto tra Fiorentina e politica: "La Fiorentina è sicuramente un soggetto politico. In questo momento è indirettamente interessata nell'assetto urbanistico della città. Poi anche perché non è un soggetto qualsiasi, ma forse è l'istituzione che prende i cuori di tutto il popolo viola. Le società di calcio nel corso della storia sono sempre state soggetti politici, anche perché attraverso di esse si manovra i sentimenti delle persone.

Commisso e Barone spesso e volentieri tirano in ballo questa loro esperienza americana, ma poi devono fare il conto con un sistema politica e una cultura totalmente diversa. Ho trovato una caduta di stile quelle dichiarazioni di Barone dove parlava delle elezioni perché la Fiorentina si era tenuta abbastanza ai margini di una vicenda così complessa. Come lo è stata anche quella dei tifosi contro Nardella e le sue origini. Trovo normale dialettica politica invece il fatto che Salvini provi a riprendere Barone e cercare di tirare acqua al suo mulino. Gli elettori poi non si fanno abbindolare. Salvini ci prova andando sulla scia delle parole di Barone".