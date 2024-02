SONETTI A RFV, Serviva un centravanti e l'hanno preso

FirenzeViola.it

Nedo Sonetti a Radio Firenze Viola

L'ex allenatore Nedo Sonetti è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Social Club" iniziando col parlare del mercato: "Non capisco la delusione dei tifosi. Per me la cosa più importante da fare era prendere un centravanti e non solo lo hanno preso ma hanno preso un ragazzo che conosco bene perché quando giocava nell'Albinoleffe io ero ad allenare all'Atalanta. Belotti ha carattere, temperamento e ha fatto una bella carriera. A Roma si è un po' mortificato perché lui è un ragazzo orgoglioso ma è un giocatore che credo possa fare molto bene".

Secondo lei adesso Italiano come dovrebbe gestire le tre punte?

"Ne gioca una e gli altri due no. Se Belotti ritorna quello di Torino è un elemento fondamentale per la Fiorentina e giocherà lui. Poi è chiaro che qualche volta potranno giocare anche Nzola e Beltran, oppure Italiano potrebbe optare per un attacco a due che ultimamente sta prendendo in considerazione".

