SIND. SCARPERIA A RFV, Vi racconto quell'abbraccio con Joe a Basilea

Federico Ignesti, Sindaco Scarperia e San Piero a Sieve, a Radio FirenzeViola

Intervenuto nella mattinata di Radio FirenzeViola, Federico Ignesti, Sindaco di Scarperia e San Piero a Sieve, ha parlato così di Joe Barone, dirigente della Fiorentina scomparso martedì con cui lo stesso Ignesti ha avuto spesso a che fare: "La prima volta che lo conobbi, circa cinque anni fa, mi chiese subito se nella nostra area ci fosse la possibilità di realizzare il nuovo centro sportivo della Fiorentina. Poi l'ho incontrato diverse volte. Ero insieme al sindaco Casini a Basilea, proprio dietro al Presidente e a Joe Barone. Dopo il gol di Barak ci fu un abbraccio collettivo che non dimenticherò. Poi mi ricordo che quando lo andammo a trovare si intrattenne con i bambini dello Scarperia Calcio. Per farvi capire quanto vivesse a pieno il Viola Park e l'umanità che aveva soprattutto coi bambini, dopo questo incontro coi ragazzi andò personalmente ad accendere le luci dell'impianto del centro sportivo e portò in campo tutti".

E sul futuro della Fiorentina: "Conoscendo la società e anche il modo di fare business americano, probabilmente una valutazione l'hanno già fatta anche nelle ore successive al malore. Conoscendo anche altre proprietà americane come quella della Fiorentina, che riescono a mischiare business a un'organizzazione familiare, penso siano già pronti per il futuro".

