SIND.POZZALLO A RFV, Ricordo le chiacchierate con Joe

Fonte: da Pozzallo, Niccolò Santi

Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha parlato in esclusiva a Firenzeviola.it da Pozzallo, dove ci sarà la messa in suffragio in onore di Joe Barone: "Diamo addio a un grande pozzallese e a un grande fiorentino. Riesce a racchiudere l'immagine dell'uomo che con grande impegno di ritaglia il suo spazio fino a diventare un dirigente di uno dei club calcistici più importanti in Italia, facendolo con serietà e competenza. Quando si è sparsa la notizia del grave malore e poi del decesso, c'è stata grande amarezza e grande smarrimento. Per Pozzallo rappresentava un punto di riferimento e perdere una figura come Joe Barone è una grande perdita. Mi ricordo quando qualche anno fa portò a Pozzallo il progetto del Viola Park con tanto orgoglio, un sogno diventato realtà perché significa puntare sui giovani. La grande crisi del calcio italiano nasce da lì e Barone ha provato a portare avanti una politica di moralizzazione in un mondo dove la trasparenza è sconosciuta".

Nonostante le difficoltà della burocrazia italiana.

"Ho avuto spesso modo di parlare con lui di questo perché loro hanno la mentalità americana mentre noi abbiamo una burocrazia impossibile. Lui però è stato caparbio anche perché ha avuto un rapporto particolare con il Sindaco Casini. Ricordo tutte le polemiche anche per lo stadio, lui aveva una mentalità americana che non considera i lacci e i lacciuoli tipici italiani".