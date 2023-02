SIND. FOIANO A RFV, Che bei gol ieri! Vi aspetto al Carnevale

Il sindaco di Foiano della Chiana e grande tifoso viola, Francesco Sonnati, è intervenuto a "Dodicesimo Uomo" su Radio Firenzeviola: "Oltre le aspettative, finalmente ci siamo divertiti e abbiamo visto dei gol di livello, una grande soddisfazione in un periodo difficile. La mia famiglia abbonata per tanti anni e si faceva Foiano-Firenze per vedere la Fiorentina di Bati e Rui Costa"

Ha fiducia dopo questa vittoria? "Quando uno segna questo dà morale e si entra in campo con altro spirito, il problemino è quando gli altri si chiudono e non riusciamo ad aprire le difese mentre in Coppa si gioca più a viso aperto

Cosa pensa della proprietà? "Penso che bisogna avere pazienza perché non è facile individuare subito i giocatori giusti. Non sempre è facile azzeccare tutti gli acquisti o magari si prendono giocatori reduci da infortuni o che non giocavano come Jovic e vanno aspettati"

Foiano è famoso per lo storico Carnevale: "Intanto invito tutti quanti a Foiano, alla 484esima edizione del Carnevale anche se probabilmente è ancora più antico, che prevede ancora tre corsi, il 19 e 26 febbraio e poi 5 marzo, con i cantieri in piazza già dalle 10 fino al tardo pomeriggio. Abbiamo dei carri fantastici. I 4 cantieri poi non rappresentano i quartieri ma va a simpatia, ognuno sceglie il suo e spesso è guerra in famiglia. C'è anche lo street food per mangiare, la musica, i carri e chi viene poi torna sempre perché da noi ci si diverte"