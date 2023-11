SERRA A RFV, Bologna da aspettare, va preso in velocità

FirenzeViola.it

Katia Serra, telecronista ed ex calciatrice, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole.

Al posto di Italiano come affronterebbe il Bologna?

"Il Bologna ha una grande fase difensiva, sta facendo un'ottima stagione e per metterlo in difficoltà bisogna lasciargli il pallino del gioco, va aspettato, attaccandolo e ripartendo in velocità".

Cosa ne pensa di Orsolini e degli esterni viola?

"Orsolini sta facendo molto bene e farebbe bene a rimanere ancora a Bologna, dovrebbe fare un passo alla volta ed aspettare a fare un grande passo, andando in una grande squadra. Ikoné ha caratteristiche interessanti e può dare ancora molto alla Fiorentina".

Cosa ne pensa del lavoro di Thiago Motta e della stagione della sua squadra fin qui?

"Il Bologna può ancora crescere sugli esterni e ha molti giocatori migliorati, come Ferguson e Zirkzee. Sia Thiago Motta che Italiano stanno facendo un ottimo lavoro con la crescita dei giocatori, li stanno evolvendo velocemente, entrambi fanno giocare molto bene le proprie squadre".

Come vede la Fiorentina femminile quest'anno?

"Vedo bene la squadra, ha ottime possibilità di riconquistare l'Europa e purtroppo lo scudetto può perderlo solo la Roma che è la favorita, a meno che non si siano sorprese. In campionato ha iniziato bene con un calcio di qualità, ci credo molto e migliorando può rimanere in alto".

La prossima partita cosa significherà per il Bologna?

"La squadra potrebbe dare continuità ai grandi risultati, alimentando il sogno di rimanere in alto. Il Bologna ha giocato già con molte delle prime squadre e ha fatto belle partite con buoni risultati, ha avuto un calendario duro fin qui, come la Fiorentina. In uno scontro diretto potrebbero incidere le energie, sarà una partita equilibrata. Faranno la differenza gli episodi, come errori o giocate dei singoli, nel condizionare questa bella partita che ha una posta in palio importante".