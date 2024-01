SERENA A RFV, Viola in vantaggio per la corsa in Europa

FirenzeViola.it

Michele Serena a Radio FirenzeViola

L'ex viola Michele Serena ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole.

Chi preferirebbe incontrare in semifinale di Coppa Italia?

"Quando si arriva in fondo ad una competizione, a prescindere da chi si affronti, è sempre difficile perché rimangono le squadre più forti, se potessi non sceglierei nessuna tra Milan e Atalanta. La Fiorentina deve stare alla finestra e pronta in ogni caso".

Cosa la colpisce di questa Fiorentina?

"Mi ha colpito la concretezza, è molto più diretta. Anche ieri ha lottato fino alla fine portando a casa il risultato finale. Non deve mai lasciare niente sul terreno e deve fare un ulteriore passo per conquistare punti sul campo contro ogni avversario, deve dare sempre il massimo in ogni sfida come fanno le grandi squadre".

Cosa ne pensa della novità della difesa a tre?

"Si è adattato alla situazione e per necessità ha deciso di provare questa nuova soluzione per mancanza di giocatori. Biraghi e Parisi sono due ottimi terzini e fin da subito ho pensato che si sarebbero potuti alternare, sicuramente in quel ruolo la Fiorentina è coperta. Mina deve mettere più minutaggio e farsi vedere di più, ha caratteristiche importanti".

Cosa ne pensa di Nzola?

"E' un buonissimo giocatore ma sta avendo tante difficoltà, come ha spiegato spesso anche Italiano. La squadra crea molto ma ha difficoltà a fare gol, sono sicuro che Nzola risolverà le sue problematiche".

La Fiorentina come potrà continuare e terminare il campionato?

"Questo girone d'andata è stato molto positivo. A parte le prime tre squadre che non sono alla portata, la Fiorentina è la prima delle squadre del suo livello con cui si sta giocando il posto in Europa, quindi potrà continuare a fare bene".