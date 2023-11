SERENA A RFV, Adatterei Sottil nel ruolo di terzino

FirenzeViola.it

Michele Serena a Radio FirenzeViola

Michele Serena, ex difensore viola adesso allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione ‘Social Club’, iniziando sull’importanza della partita di stasera: “È importante per la Fiorentina conquistare i tre punti perché alla fine sono quelli che fanno classifica. I Viola non devono sottovalutare l’avversario perché in Europa non ci sono partite facili”.

Sul possibile esordio dal primo minuto per Comuzzo: “Italiano ha sotto gli occhi tutti. In difesa c’è un’emergenza per cui penso che o adatta nuovamente un sinistro oppure ci potrebbe essere l’esordio di un ragazzo. Se il ragazzo ha mostrato delle qualità è giusto buttarlo dentro. Mi piacerebbe vedere anche Sottil in quella posizione. Io ebbi un’esperienza analoga a Spezia con Nicola Madonna, un esterno che tramutai in terzino”.

Su come Milenkovic potrebbe uscire dal momento no: “Nell’’arco di una stagione tutti possono avere un momento di appannamento. Bisogna ricominciare dalle cose semplici e, non appena esse verranno, si alza il ritmo e le prestazioni”.

