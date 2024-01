SERAFINI A RFV, Kouamé starà via molto. Nzola...

FirenzeViola.it

Luca Serafini a Radio Firenze Viola

Il giornalista, Luca Serafini, intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, ha speso qualche parola sulla Coppa d'Africa e sulla situazione di M'Bala Nzola, che ha rifiutato la chiamata della propria nazionale per motivi familiari. Queste le sue dichiarazioni: “La Coppa d’Africa sarà una competizione da seguire, il livello delle nazionali africane è cresciuto. Parteciperanno circa trenta giocatori anche del campionato italiano, tra i più forti ci saranno Osimhen, Anguissa, Lookman, Bennacer, Chukwueze. Lazio e Juventus hanno qualche vantaggio sotto questo punto di vista perché non hanno giocatori africani. Le nazionali nell'ultimo decennio hanno perso un po' di fascino, visti anche i numerosi infortuni. Quando i giocatori sono via con le nazionali si allenano in maniera differente. Il modo di stare in campo delle squadre africane comunque è migliorato, adesso giocano a calcio anche loro”.

Su M’Bala Nzola, è scongiurata una possibile squalifica: “Penso di si, la Federazione ha pubblicato anche il comunicato via social. È stata accettata la sua richiesta, quindi dovrebbe essere tutto risolto. Se ci fosse stato qualche problema, lo avrebbero detto senza problemi. Non conosco le motivazioni precise di Nzola, ma se non fossero state accettate dall’Angola, ci sarebbero state delle grosse sanzioni. Comunque non è la prima volta che succede, ci sono stati anche altri casi, e le nazionali africane non fanno sconti".

Sui tempi e sulle gare che salterà Christian Kouame, che sarà impegnato in Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio: "Bennacer tornò in condizioni eccellenti dalla Coppa d'Africa. I giocatori tornano a disposizione dopo una settimana dalla fine della competizione, dipenderà ovviamente anche dal percorso che farà la sua nazionale nel torneo".

