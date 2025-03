Semifinale del Viareggio e Roma-Fiorentina Femminile: segui i big match con Radio FirenzeViola

Giornata speciale per il mondo Fiorentina domani. Radio Firenzeviola seguirà durante il suo palinsesto le partite della Fiorentina Under 18, impegnata nella semifinale della Viareggio Cup contro il Sassuolo a Serravezza, e della Fiorentina femminile che contro la Roma al Tre Fontane cerca l'impresa di restare attaccata al treno per un posto nella prossima Champions League: entrambe le gare avranno il calcio d'inizio alle ore 15 e Radio Firenzeviola avrà inviati su entrambi i campi per raccontare le emozioni delle due sfide.

Le dirette inizieranno alle ore 14 con "Firenze in campo" condotta da Fabio Ferri. Dalle 16 alle 18 invece il racconto delle due partite e il commento di tutti i temi alla vigilia di Fiorentina-Atalanta di Serie A proseguirà con il "Viola Weekend", in studio Ludovico Mauro e Virginia Bicchi.

Clicca qui per seguire le trasmissioni