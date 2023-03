SELLA A RFV, Viola può vincere la Conference. Sabiri...

Ezio Sella, allenatore ed ex calciatore viola, ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola, soffermandosi sulle chances della squadra di Italiano di proseguire il cammino in Conference League:"La Fiorentina ha le potenzialità per arrivare in fondo alla competizione. Anche la Lazio ha le carte in regola per vincere questo torneo, nonostante debba ribaltare il risultato dell'andata. Domenica è vero che ci sarà il derby, ma mister Sarri e i suoi calciatori non snobberanno assolutamente questa partita".

Cosa è cambiato in Cabral? "La miglior medicina è il gol, ha assimilato i meccanismi del campionato e questi fattori lo hanno aiutato finalmente ad inserirsi. E' sulla strada giusta per mostrare maggiormente le sue qualità."

Cosa pensi riguardo i cambi di modulo della Fiorentina? "Sicuramente hanno portato qualcosa di nuovo, ma io credo più nei concetti di gioco. Italiano ha ben in mente che tipo di gioco vuole adottare con i giocatori che ha a disposizione. Lo dimostra l'assetto difensivo più solido che aiuta lo sviluppo della fase offensiva."

Cosa pensi dei gol segnati da Cabral? "La punta viola è il classico attaccante d'area di rigore, predilige giocare negli ultimi 16 metri. Cabral rispetto a Jovic sfrutta maggiormente le occasioni in area, quest'ultimo invece è un giocatore più di manovra, che preferisce partecipare e legare il gioco".

Sugli esterni: "La batteria degli esterni è molto ampia e forte , nello specifico Ikonè è un calciatore con grosse qualità, può sicuramente migliorare sotto porta. La Fiorentina, oltre ai gol delle punte, ha bisogno dei gol dei suoi esterni e dei centrocampisti."

Sull'arrivo di Sabiri a giugno: "Sta facendo fatica a Genova considerata anche la condizione di classifica non favorevole per la Sampdoria. A me non fa impazzire, è vero che ha qualità tecniche però non credo che sia in grado di cambiare le sorti di una partita in bilico."