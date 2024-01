SELLA A RFV, Il discorso viola sul mercato mi pare chiaro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante della Fiorentina, Ezio Sella, ha commentato l'attualità gigliata a Radio FirenzeViola: "Secondo me il discorso che ha fatto la Fiorentina è molto chiaro: se non trovo qualcuno che possa migliorare i calciatori che ho in rosa allora preferisco non fare nulla. La Lazio è tornata in corsa per la Champions, Sarri sta facendo un buon lavoro e certo non mi sorprendo che anche i biancocelesti siano in corsa per il quarto posto.

Chi sceglierebbe come titolare tra Beltran e Nzola?

"Sono giocatori con caratteristiche diverse. Credo che Italiano li stia usando in maniera giusta, li fa giocare a seconda dell'avversario che incontra. Paradossalmente possono anche giocare insieme, poi sono loro che devono cercare di dare qualcosa in più".

La Supercoppa?

"Provare a vincerla è difficile ma per come sta giocando la Fiorentina può succedere di tutto. Ha le carte per giocarsela alla pari con gli avversari, sono partite secche e il risultato non è mai scritto".