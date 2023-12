SCOPRITORE RANIERI A RFV, Ora Luca è da nazionale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ascolta l'audio

Lorenzo Montefiori a Radio FirenzeViola

Il direttore sportivo del Ceparana che ha scoperto Luca Ranieri, Lorenzo Montefiori è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Weekend" per parlare del centrale difensivo spezzino. Queste le sue parole: "Luca è una persona puntigliosa, gioca con una grande concentrazione. Ha raggiunto una consapevolezza delle sue qualità che non aveva mai avuto. In questo momento per me dovrebbe essere il difensore della Nazionale".

Lei pensa quindi che sia arrivato il momento di convocare in Nazionale Ranieri?

"Penso sia arrivato il momento sì. Un giocatore quando è in condizione è giusto che ci vada in Nazionale. Oggi di difensori sinistri capaci di leggere la partita come Luca non ce ne sono tanti. Luca si merita la chiamata di mister Spalletti".

Quale è stata la caratteristica di Ranieri che più l'ha impressionata?

"La sua capacità principale era quella di non mollare mai. Aveva poi un sinistro molto dolce. Da ragazzo aveva giocate differenti rispetto agli altri e sapeva interpretare con personalità tutte le fasi di gioco. Luca è un professionista serio e molto umile. Però direi che le sue qualità principali erano le capacità tecniche e tattiche".

Luca da sempre tutto durante i 90 minuti

"Luca ha questo problema che riguarda la tensione nervosa. Lui inizia la partita mezz'ora prima dell'inizio effettivo. Capita infatti che arriva in fondo con i crampi ma perché è un leader. Lo era da piccolo e, nonostante sia giovane, lo sta dimostrando anche alla Fiorentina".

La capacità che stiamo vedendo ora di segnare in mischia ce l'ha semnpre avuta?

"Ce l'ha sempre avuto. Da ragazzo faceva gol anche da fuori area. È un ottimo colpitore di testa perché sa leggere anche la traiettoria della Palla".

PER L'INTERVISTA COMPLETA ASCOLTA IL PODCAST