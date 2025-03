RFV Scalabrelli sulla questione Terracciano-De Gea: "Dipende cosa si sono detti"

Nel corso di "Viola Amore Mio", su Radio FirenzeViola" è intervenuto l'ex viola Cristiano Scalabrelli per commentare l'attuale situazione dei viola, queste le sue dichiarazioni.

Un attaccante come Kean rientra in campo tranquillo?

"Dipende da persona a persona, molti giocatori vanno in campo con la mascherina anche con fratture al naso, è una questione personale".

Come la vede questa trasferta?

"Il Panathinaikos merita rispetto, le coppe sono sempre gare a se, è un momento delicato anche per i viola sia sul piano del gioco sia dal punto di vista dei risultati, io sono convinto che domani la Fiorentina possa far bene".

Che idea si è fatto su Palladino?

"Penso che Palladino sia un buon allenatore e diventerà un ottimo allenatore, non dobbiamo mettergli furia, l'ambiente di Firenze non è lo stesso di Monza, non ha ancora una grande esperienza, è un allenatore che ha dimostrato di saperci fare, bisogna avere pazienza".

La Fiorentina sul fronte offensivo ha grande ricchezza, chi metterebbe a fianco di Kean per la partita con il Panathinaikos?

"A me piace molto Beltran. per completezza preferirei far giocare lui, l'argentino è un attaccante moderno, mi piace molto da trequartista dietro la punta, Gudmundsson invece non si sta affermando su i livelli visti al Genoa".

Chi farebbe giocare in porta per la partita di domani?

"In questi casi dipende cosa si sono detti allenatore e squadra, Palladino deve essere credibile perché se ha deciso di affrontare le coppe con Terracciano deve giocare lui sennò perde credibilità sia con la squadra che con il portiere, io da calciatore se ero d'accordo con il mister che le coppe le giocavo io le gioco io, una volta che lo prometti lo mantieni, poi dipende da persona a persona".

La Fiorentina in campionato è attesa da 4 partite difficilissime, che ne pensa?

"Sono 4 esami importanti dove si vedrà a cosa può ambire questa Fiorentina, si capirà se puoi stare nel gruppone delle grandi, i viola arriveranno a questi scontri scarichi fisicamente causati dalle partite di coppa, dovranno essere bravi a trovare energie fisiche".

