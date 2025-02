RFV Sauro Fattori su Zaniolo: "Lo vedo come il ricambio di Gudmundsson. Beltran il vice Kean"

L'ex viola nonché opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori ha parlato così nel corso della puntata odierna di "Garrisca al Vento" degli ultimi nomi di mercato in orbita gigliata. Queste le sue parole: "Se arrivasse davvero Fagioli secondo me la formazione è chiara. Non penso che Palladino si sposterà sulla difesa a tre a meno di alcuni momenti particolari. Secondo me ora si va su un 4-4-2 solido, la squadra è veramente tosta. In porta De Gea, in difesa Pongracic con accanto Comuzzo o Ranieri e Pablo Marì.

A centrocampo ci sono Cataldi, Adli, Mandragora, Ndour o Richardson. Sulle fasce Folorunsho e Fagioli ed eventualmente Colpani come ricambio. Beltran invece è giusto che torni a fare il suo ruolo da prima punta: è lui il vice-Kean. E Zaniolo invece lo vedo come il ricambio di Gudmundsson. A me questa Fiorentina costruita così piace perché è tosta".