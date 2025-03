RFV Sandro Fratini: "Fossi il padre di Kean gli direi di fare almeno altri due anni qui"

L'imprenditore e tifoso viola, Sandro Fratini, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per commentare il periodo attuale della Fiorentina: "La vittoria contro la Juve è stata una gioia assoluta. Spero in un gran finale di stagione, abbiamo tutto per poterlo fare e dipende solo da noi".

Il problema resta il rendimento con le "piccole"...

"Noi siamo stati incapaci spesso di fare gioco. Giocavamo sul gioco altrui. Mi spiego di conseguenza le partite belle fatte con le big, e quelle un po' meno belle fatte con le piccole".

La clausola di Kean dovrebbe essere ridiscussa?

"Non sono preoccupato, perché se il ragazzo è intelligente, e mi sembra abbia molta determinazione, deve capire che la piazza almeno in questi anni più congeniale a lui è Firenze. Penso si sia affezionato anche alla città che l'ha accolto in modo diverso rispetto a Torino... Secondo quello che mi dicono. Fossi suo padre gli direi di fare almeno due o tre anni qui, poi se ne parla".

