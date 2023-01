SALA A RFV, Oggi gara tosta: il Monza è molto sereno

Patrizio Sala, ex giocatore tra le altre di Fiorentina e Monza, è intervenuto oggi ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione Viola amore mio. Ecco le sue dichiarazioni in vista del match odierno tra i toscani e i brianzoli: "Sicuramente nel calcio avere un centravanti forte aiuta ma credo che in questo periodo ci sia molta più attenzione nella cura della fase difensiva. Mi viene in mente, in tal senso, il lavoro fatto dall'Argentina. La Fiorentina contro le big fa la partita mentre contro le medio-piccole fa fatica: questo è un discorso a mio avviso anche di testa. Italiano è un grandissimo allenatore ma molti dei suoi giocatori sono giovani: gli va dato tempo per creare un equilibrio e un concetto di squadra".

Su Fiorentina-Monza: "Sarà una partita difficile per i viola, specie di testa. Ho visto un Monza molto sereno nelle ultime partite, specie nella vittoria ottenuta contro il Lione. Mi piacciono tre giocatori in particolare, ovvero Pessina, Carlos Augusto e Dani Mota. L'arma in più è arrivata da Palladino che ha trasmesso quella serenità che prima non c'era. Certo, la Fiorentina resta favorita ma il calcio non sempre rispetta i pronostici".