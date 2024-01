SACCHETTI A RFV, Ngonge discontinuo, Terracciano e Faraoni...

FirenzeViola.it

Gigi Sacchetti a Radio Firenze Viola

L'ex calciatore della Fiorentina e del Verona Luigi Sacchetti è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Viola amore mio" per parlare degli obiettivi viola ora in giallobù: "Ho giocato con il padre di Filippo Terracciano, Antonio, che era un giovane promettente - racconta - Filippo è giovanissimo e ricorda suo padre in meglio, è una mezzala che crossa, si butta dentro, corre e si da da fare. Inoltre è un jolly, anche se non è una cosa bella perché non ti apprezzano per quello che sei. Da mezzala è un ottimo giocatore ma con Baroni lui sta giocando terzino destro, perché ha una bella corsa, è duttile. Se lo seguono anche Milan e Juve significa che piace"

Faraoni un acquisto di esperienza e part-time? "Ha fatto dei campionati bellissimi da terzino destro, poi nella difesa a tre si è perso un po' perché è un uomo di fascia. Fino a tre anni fa ha fatto benissimo poi penso ora sia deluso. Se dovessi dirti, è un gran bel terzino che era in ottica nazionale ma con il cambio di modulo si è perso anche come motivazioni"

Ngonge è da Fiorentina? "Ha delle doti impressionanti, è rapido ma è discontinuo. Si assenta dalla partita poi si accende e per 20 minuti fa vedere cose interessanti. In una squadra ambiziosa come la Fiorentina può entrare nell'ultima parte della gara e te la spacca. Magari in una piazza come Firenze si sveglia perché le qualità le ha e capisce che o diventa più continuo o va in B. Ruolo? Come trequartista non ce lo vedo ma come esterno va benissimo. Tecnicamente ha delle qualità, se Italiano lo può migliorare? Io l'ho allenato delle giovanili del Verona e secondo me è capace di spiegare ai giocatori quello che vuole. Su Ngonge si può lavorare"