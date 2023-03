SABATINI A RFV, Astori? Vi racconto un brutto episodio

L'ex direttore sportivo tra le altre della Salernitana, Walter Sabatini, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola e ha ricordato, in questo giorno particolare, Davide Astori che ha avuto modo di conoscere ad avere in squadra nel suo periodo alla Roma.

Che sensazioni vive oggi?

"Nessuno si è dimenticato di Davide, sembra accaduto da poco. Astori era un ragazzo speciale, generoso, sincero. L'amarezza e lo sconforto sono ancora vivi per me come per tanti altri. La coesione attorno a Davide difficilmente l'ho riscontrata, ha lasciato un ricordo indelebile a tutti".

Crede nel fato? Questo Fiorentina-Milan proprio il 4 marzo con Pioli in panchina...

"Io credo solo nel destino. Sono dei segnali molto particolari, ma in questo momento faccio riferimento al ricordo e il contenuto della partita mi sembra poca cosa".

Prosegue: "Ogni giocatore ricorderà Davide e probabilmente si vedrà anche meno cattiveria in campo. Tra i ricordi meravigliosi che ho di Davide ne ho uno meno bello. Astori venne alla Roma in prestito con diritto di riscatto, fece una bella stagione, ma io cercai di abbassare la cifra, d'altro canto è questo il mio mestiere. Quando non fu possibile e glielo comunicai ci rimase male, era legato alla città e ai compagni. Per un po' mi disprezzò e questo mi dispiacque. Purtroppo sono cose che capitano nel calcio, nonostante avesse le qualità. Mi disse in modo educato che lo avevo deluso: mi ha lasciato molta amarezza".

Ancora: "Con le sue qualità venne a Roma a fare il titolare, nonostante inizialmente dovesse fare la riserva. Conquistò tutti".

C'è un episodio di gioia che vi lega?

"Un suo gol a Udine che ci permise di vincere. La palla entrò e fu un gol importantissimo".

Come la vivrà Pioli?

"Con le attenzioni che lo richiamano al presente. Il Milan deve ottenere un risultato importante. Pioli dovrà fare bene al di là del ricordo per Davide che ci sarà sempre giustamente