RUSSO A RFV, Ramadani? Spero il rapporto si sciolga

Pippo Russo, giornalista di Domani, è intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola iniziando a parlare del presidente viola Rocco Commisso: "L'ho visto motivato a dialogare con gli studenti e le studentesse. È stato chiamato a raccontare la propria storia imprenditoriale e la propria formazione. In questo contento non si poteva non parlare di calcio e gli studenti hanno fatto numerose domande. Il presidente è stato molto disponibile nel rispondere, tornando a parlare anche di temi caldi".

Lei ha visto un Commisso diverso rispetto all'inizio? Anche nel registro comunicativo?

"È stata un'iniziativa nella quale non ha partecipato la stampa, infatti c'è stato anche meno spazio per la polemica. Ripeto, l'ho visto motivato. Mi pare che Commisso sia in attesa: continua a ribadire che la questione stadio è chiusa, affema che partecipare alla ristrutturazione del fanchi con fondi suoi non gli interessa. Lui sta aspettando, è messo in attesa".

Rocco Commisso è maturato come presidente? È più consapevole delle differenza tra Stati uniti e Italia?

"Sulle differenze lui lo ha imparato a suo malgrado, non era nemmeno pronto ad affrontarle. Lui ha ribadito il fatto che avrebbe potuto portare la squadra in svizzera e io gli ho detto che si tratta di due modi di sport diversi rispetto agli Stati Uniti, lì possono fare la rilocation. In Europa il club è proprietario del territorio e non del Presidente, su questo argomento però l'ho trovato comprensivo".

Viola negli ultimi anni ha riallacciato i rapporti con Ramadani, lei come legge questa centralità del super agente?

"Me la spiego male. Non è facile sciogliere certi vincoli, io da Commisso mi aspettavo la rottura netta, ma vuol dire che non è possibile. Ramadani sulla Fiorentina ha maturato un interesse particolare, quando si verificano posizioni del genere, è difficile cacciarlo via. Io voglio sperare che prima o poi questo rapporto con Ramadani sia sciolto completamente".

Come si valuta la formula di acquisto di Jovic?

"Si tratta di un contratto talmente pieno di se e ma che sembra una scommessa per tutte le parti. Io avevo dei dubbi già sul calciatore, poi con questo contratto non lo avrei mai preso. Un giocatore così non lo avrei mai acquistato ma io do priorità ad altre cose rispetto ad una società di calcio. Jovic è stata una scommessa persa che non andrebbe rinnovata".