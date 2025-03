RFV Rossitto sulle polemiche dei tifosi: "Firenze è cosi. Ci contestarono prima dell'Arsenal"

vedi letture

Fabio Rossitto, ex Fiorentina ospite ai microfoni di Radio FirenzeViola, ha parlato così della situazione in casa viola a poche ore dalla sfida di Conference contro il Panathinaikos: "Firenze vive sempre questi momenti con grande tensione, ma deve essere fiduciosa. Il Panathinaikos non è un ostacolo insormontabile. Deve provare a vivere questa serata con grande serenità. Poi è vero anche che quando vesti questa maglia devi sopportare grande pressione. Firenze è una piazza che chiede tanto. Mi ricordo che prima della partita contro l'Arsenal fummo contestati, avevamo perso a Piacenza e Trapattoni voleva dimettersi. Questa tifoseria è così, devi capirla. Sembra che da fuori sia tutto semplice ma non lo è, devi sopportare tanto. Vestire la maglia viola è bellissimo ma è difficile".

A centrocampo questa squadra ha tanta roba. A me piace tantissimo Adli ad esempio, ma in generale in quel reparto c'è tanta tecnica e ora anche fisico, è un centrocampo completo. Questa è una delle migliori rose degli ultimi anni. Non so se la migliore in assoluto, ma in prospettiva direi di sì. Qui può fiorire una grande squadra".