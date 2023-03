ROGGI A RFV, Sorpreso del ritardo nella questione stadio

FirenzeViola.it

© foto di Alberto Fornasari

Intervenuto oggi a Radio FirenzeViola Moreno Roggi, ex giocatore della Fiorentina, nel giorno del suo sessantanovesimo compleanno, affrontando la questione dello stadio della Fiorentina:"Mi sorprendo che una questione di tale importanza venga affrontata in questo momento, dopo tutto questo tempo. Penso che la cosa migliore fosse lasciar fare lo stadio a Commisso, scelta che presentava i suoi pro e i suoi contro, e in questo modo si sarebbe evitato l'obbligo, per la Fiorentina, di traslocare temporaneamente in uno stadio nuovo."