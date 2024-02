ROGGI A RFV, Meravigliosa risposta di Firenze per Kurt

FirenzeViola.it

© foto di Alberto Fornasari

Moreno Roggi a Radio FirenzeViola

L'ex calciatore della Fiorentina, ora agente di mercato, Moreno Roggi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro". Queste le sue parole riguardo alla triste scomparsa di Kurt Hamrin: "Ho visto una risposta bellissima della città di Firenze, testimone di tutto l'amore per Kurt. Era una persona difficilmente vivibile, un po' schivo alle interviste e non era scontato ricordarlo con questo immenso calore. E' stata una forte emozione, ho visto anche i più giovani accorrere alla camera ardente. Tutta la città ha risposto in maniera importante. E' stata una meravigliosa e spontanea dichiarazione d'amore per l'uomo che è stato".

L'amministrazione comunale vorrebbe intitolare qualcosa a Kurt, lei ha qualche idea a riguardo?: "Serve tempo per pensarci, mi auguro solo che non siano ipotesi lasciate poi nell'oblio. Kurt se lo meriterebbe, sarebbe la giusta riconoscenza per un grandissimo personaggio come lui. L'idea del nuovo stadio intitolato a lui potrebbe essere l'occasione perfetta".

