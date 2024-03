RFV, "Tutti con te Joe": la vicinanza del tifo viola a Barone

FirenzeViola.it

Tutta Firenze con Joe Barone. Nel tardo pomeriggio, alla notizia del malore avuto dal Dg della Fiorentina, il popolo viola si è stretto intorno alla figura del dirigente italo-americano. Su Radio FirenzeViola tanti i messaggi di vicinanza per Joe Barone, figura spesso discussa per le scelte manageriali fatte negli ultimi mesi ma che, a leggere i messaggi arrivati in questi minuti, si è comunque guadagnata uno spazio nel cuore dei tifosi: "Forza direttore, ti abbracciamo forte. Tutti con te", scrive Monica, mentre Ale: "Niente scherzi direttore, vinci per noi!". "Torna presto con noi" ribadisce Lorenzo a nome del Viola Club Grosseto, allegando al messaggio una foto della visita del Dg viola in Maremma.

Cristiano: "Questa è la tua Champions, portala a casa". Andrea: "Tutti con te, anche da Copenaghen forza Joe". Tra i tanti messaggi arrivati al 3487513933, anche quello di Lorenzo: "A livello manageriale non condividevo molte delle tue scelte. Come tifoso, ti ho sempre trovato disponibile e aperto al confronto con noi, anche quando ci siamo incontrati a Moena e hai giocato coi miei figli. Forza Joe, Firenze è con te".