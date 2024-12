RFV, Tra poco la conferenza di Palladino e Martinelli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Tra meno di un'ora andrà in scena la conferenza stampa di Raffaele Palladino insieme al portierino viola Tommaso Martinelli alla vigilia della sfida contro il Vitoria Guimaraes in Conference League. Sarà possibile seguire la conferenza integrale in diretta su Radio FirenzeViola, disponibile anche sul canale 92 del digitale terrestre, con collegamenti insieme a Tommaso Loreto direttamente dal Portogallo.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA