RFV, Stefan Schwarz in diretta nei nostri studi

Prosegue la programmazione di Radio FirenzeViola vi accompagna dalle prime ore del mattino: non perderti adesso, in onda fino alle 16 anche su Lady Radio, spazio a Palla al Centro condotto da Tommaso Loreto e Luca Calamai; per la prima parte di trasmissione in studio con noi anche Stefan Schwarz, ex viola, a Firenze dal 1995 al 1998. Ecco le immagini dell'ex calciatore svedese nei nostri studi.

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI