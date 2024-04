RFV, Speciale Antognoni: quel gol contro la sua Fiorentina e l'esultanza della Fiesole

FirenzeViola.it

Auguri Unico Dieci - I 70 anni di Antognoni

C'è un bandierone che campeggia da più di un decennio in curva Fiesole. Nel cuore del tifo viola, al dictat "i giocatori vanno e vengono, la fede resta" hanno fatto un'eccezione solo per lui. Un gigantesco lenzuolo bianco su cui c'è scritto, in viola, "Onora il padre". Sotto la scritta c'è un volto, quello di Giancarlo Antognoni. Per tanti fiorentini, anche per chi non l'ha visto giocare, Antognoni è uno di loro, una figura familiare, il capostipite del fiorentinismo. Semplicemente, il padre (o il babbo come si dice da queste parti).

Più dei 15 anni vissuti col giglio sul petto, dei no a Juventus e alla Roma, del record di presenze nella storia del club, per spiegare cosa è stato - e cos'è - Giancarlo Antognoni per questa città è una partita, una delle poche giocate in carriera senza il viola addosso. Qui sotto il podcast a cura di Alessandro Di Nardo su quel surreale Fiorentina-Losanna di 36 anni fa.