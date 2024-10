RFV, Proseguono le trasmissioni odierne: ecco le prossime

FirenzeViola.it

Radio FirenzeViola è in diretta ancora a lungo. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola Amore Mio” di Lorenzo Marucci con Luciana Magistrato.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda “Palla al Centro” anche sulle frequenze di Lady Radio: in studio Andrea Giannattasio e Luca Calamai. Poi spazio a "Archivi Polverosi", con Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini, per la terza ora. Alle 17:00 è il turno di Giacomo Galassi con Chiara Andrea Bevilacqua e Angelo Giorgetti per “Garrisca al Vento”. Dalle 19:00 alle 20:30 c'è invece Brivido Viola, con la redazione del Brivido Sportivo. E infine, dalle 20:30 alle 22, spazio a "Ganzamente in Viola", con Alberto Di Chiara e Costantino Nicoletti in compagnia del G e dei suoi personaggi.

