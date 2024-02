RFV, Proseguono le trasmissioni: in onda fino alle 20:30

Continua la programmazione di RadioFirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Una giornata speciale, nel ricordo della leggenda Kurt Hamrin, scomparso ieri all'età di ottantanove anni. Adesso, dalle 12:00 alle 14:00 in studio Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini con "Viola Amore Mio".

Dalle 14:00 alle 17:00 in onda "Palla al Centro": le prime due ore, in onda anche sulle frequenze di Lady Radio, saranno condotte da Luca Calamai e Tommaso Loreto, mentre la terza vedrà in studio Niccolò Santi. Proprio dalle 16 seguiremo l'iniziativa di cordoglio promossa dalla Fiorentina in memoria di Kurt Hamrin, con la camera ardente che sarà allestita da quell'ora nella sala monumentale dello Stadio Franchi. Dalle 17:00 alle 19:00, spazio poi a a Giacomo Galassi, Chiara Andrea Bevilacqua e Costantino Nicoletti. Infine, dalle 19 alle 20:30, "I Conti delle Sette" con Dimitri Conti e Giacomo Iacobellis.

