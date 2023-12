RFV, Proseguono le trasmissioni fino a Fiorentina-Torino

Non si ferma la programmazione di Radio FirenzeViola, ancora in diretta fino a Fiorentina-Torino, in programma oggi alle 18:30. Dalle 12:00 alle 14:00 è il turno di "Viola amore mio", di Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.

Dalle 14:00 alle 16:00 spazio poi a "Palla al Centro", con Luca Calamai e Tommaso Loreto, disponibile anche sulle frequenze di Lady Radio. Dalle 16 alle 18 invece ci saranno in studio Giacomo Galassi e Alessandro Di Nardo con "Social Club". Successivamente, dalle 18 inizia "Se fosse sempre domenica", la trasmissione di Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua che vi accompagnerà per tutta Fiorentina-Torino, fino ai commenti nel post gara.

