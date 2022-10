RFV, Prosegue la programmazione fino alle ore 19

Prosegue la programmazione di RadioFirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Per commentare il pareggio per 1-1 della Fiorentina a Lecce, dalle ore 12 di oggi Lorenzo Marucci condurrà "Viola Amore Mio", accompagnato dalla consueta carrellata di ospiti fino alle 14. Si prosegue con "Palla al centro" diretto da Tommaso Loreto e Chiara Bevilacqua per arrivare poi al "Dodicesimo Uomo" a cura di Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini fino alle ore 19. Per interagire con noi, è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al numero 348.75.13.933, mentre se vuoi intervenire in diretta chiama lo 055.77.111.71.