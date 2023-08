RFV, Prosegue la nostra programmazione fino alle 19

FirenzeViola.it

Prosegue la programmazione di Radio FirenzeViola, pronta anche oggi a tenervi compagnia raccontandovi l'attualità del mondo Fiorentina. Dalle 12 in studio per "Viola Amore Mio" Lorenzo Marucci e Michel Isler. Consueto appuntamento dalle 14 alle 17 con "Palla al Centro" insieme a Tommaso Loreto e Luca Calamai. Infine due ore in chiusura di programmazione con un "Social Club" con Giacomo Galassi e Chiara Andrea Bevilacqua.