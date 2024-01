RFV, Oggi dalle 16:00 Scanner speciale Stadio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Visti gli impegni della Fiorentina in Supercoppa europea e l'importanza dell'argomento, cambia il palinsesto di Radio FirenzeViola. In particolare la trasmissione "Scanner" con in studio l'avvocato e agente Giulio Dini andrà in onda oggi, martedì 16 gennaio, e non mercoledì come di consueto. L'orario però non cambia, sempre dalle 16 alle 17.

Il principale argomento di dibattito sarà l'attualissimo tema stadio con l'intervento in studio del Professor Federico Orso, avvocato esperto di diritto dello sport e professore di diritto amministrativo all'Università di Firenze. La puntata sarà riascoltabile in podcast e lunedì alle ore 19.00 su Tmwradio.