RFV, Non si ferma mai: la programmazione durante le feste

Radio Firenzeviola non si ferma mai e vi terrà compagnia anche in questi giorni di feste natalizie con il campionato che vedrà la Fiorentina preparare la sfida mai banale contro la Juventus in programma il 29 dicembre. Nella giornata di domani, vigilia di Natale, le dirette inizieranno alle ore 7 con la regolare rassegna stampa di "Buongiorno Firenze" per andare avanti senza sosta fino alle ore 16.

Ma non è finita qui, perché mentre per il 25 dicembre - giorno di Natale - sono previsti una serie di contenuti speciali, il 26 dicembre sarà un'altra giornata di dirette festive: si partirà alle 10 per finire alle 16 tra ospiti, interviste e tanti contributi. Dal 27 dicembre infine, la programmazione tornerà regolare con oltre 10 ore di diretta dalle 8 alle 19.

