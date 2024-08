RFV, Live fino a mezzanotte: segui l'ultimo giorno di mercato!

FirenzeViola.it

È ancora lunga la giornata su Radio FirenzeViola, soprattutto in salsa mercato. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 17:00 in onda “Palla al centro” disponibile anche sulle frequenze di Lady Radio: le prime due ore avranno in studio con Andrea Giannattasio e Luca Calamai, mentre per la terza ora (anche questa su Lady Radio) ci sarà Alessandro Di Nardo. Alle 17:00 poi spazio a Giacomo Galassi e Stefano Prizio per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19. Per arrivare al piatto forte, la chiusura del calciomercato: anche oggi infatti seguiremo dalla mattina fino alla mezzanotte (orario della chiusura) tutte le trattative, fino al gong conclusivo. A Milano i nostri inviati Pietro Lazzerini e Niccolò Santi; in studio invece fino alle 21 Fabio Ferri e Alessandro Di Nardo, mentre dalle 21 alle 24 Tommaso Loreto e Luca Calamai.

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI