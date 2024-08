Radio Firenzeviola non si ferma e anche in questo sabato 24 agosto vi terrà compagnia con le trasmissioni in diretta sulla Fiorentina. Si inizierà con Fabio Ferri e il suo "Firenze in campo" dalle ore 14 alle ore 16, per poi proseguire con altre due ore di "Viola Weekend" condotto da Ludovico Mauro e Samuele Fontanelli in studio e tanti ospiti.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA!