RFV, Le trasmissioni di oggi: prosegue il nostro tour

Nuova giornata di trasmissioni per Radio Firenzeviola che inizierà alle ore 8 con la consueta rassegna stampa del 'Buongiorno Firenze' a cura di Tommaso Loreto. Poi arriverà Franesco Benvenuti per 'Chi si Compra', seguito da Niccolò Santi e Luciana Magistrato in conduzione per 'Viola Amore Mio' dalle 12 alle 14. Successivamente inizierà la diretta congiunta con Lady Radio per 'Palla al Centro' con Tommaso Loreto e Chiara Andrea Bevilacqua fino alle 17, prima della chiusura col 'Social Club' di Lorenzo Di Benedetto e Virginia Bicchi in onda fino alle 19. Dopodiché via a una nuova puntata del nostro "FirenzeViola on tour": tappa di oggi Marina di Castagneto Carducci!

