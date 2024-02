RFV, Le trasmissioni di oggi per seguire Empoli-Fiorentina

Giornata di dirette per Radio Firenzeviola che oggi si concentrerà principalmente sulla sfida tra Empoli e Fiorentina valida per la giornata di Serie A. Si parte alle ore 14 con il prepartita di "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in studio per tutte le voci e le notizie dal Castellani, poi Tommaso Loreto racconterà la partita in diretta dallo stadio di Empoli e infine lungo post-partita come di consueto.

